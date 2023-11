Zuletzt war es ein E-Jaguar, der in einer Tiefgarage in Schwabing brannte. Wie oft muss die Berufsfeuerwehr elektrische Fahrzeuge löschen? Und wie funktioniert das überhaupt?

Von Andreas Schubert

Erst knallte es laut, dann stand ein Wagen in Flammen. Am Dienstagnachmittag ist in einer Schwabinger Tiefgarage ein Jaguar mit E-Antrieb ausgebrannt, der an der Ladesäule hing. Die Ursache wird noch ermittelt. Viele Autofahrer halten die Brandgefahr bei elektrischen Fahrzeugen für höher als bei Verbrennern. Schon vor zwei Jahren haben deshalb Betreiber von Parkhäusern vielerorts das Abstellen von E-Autos verboten. Die Münchner Branddirektion räumt mit einigen Vorurteilen auf.