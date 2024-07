Seit vier Jahren müssen sich nun schon die Händlerinnen und Händler vom Elisabethmarkt mit ihrem Ausweichquartier am nördlichen Ende der Arcisstraße begnügen, während der Markt nebenan von Grund auf neu gebaut wird. „Eine anstrengende und zehrende Zeit“, wie Marktsprecher Karl Huczala vom gleichnamigen Obst- und Gemüsestand resümiert. Doch es ist so weit, in zwei Monaten wird der Markt mit 120-jähriger Tradition wiedereröffnen und die Standbetreiber können ihre beengten Blechcontainer gegen nagelneue Markthäuser tauschen. Einige von ihnen haben ihre Schlüssel zwar schon erhalten, trotzdem überreichte Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) am Mittwoch ganz offiziell einen übergroßen, goldenen Schlüssel stellvertretend an Karl Huczala.

„So wie die Wiesn nach den Sommerferien ihre Wirte ruft, so ruft in diesem Jahr der Elisabethmarkt nach den Sommerferien unsere Händler“, scherzt Frank in ihrer Ansprache auf dem sogenannten Brunnenplatz im Zentrum des Marktes. Der namensgebende Trinkwasserbrunnen steht zwar noch nicht, dafür an seiner Stelle ein Geländeplan mit Händlerübersicht. 23 Stände verteilt auf zehn neue Markthäuser wird es geben, dazu eine Tiefgarage mit gut 50 Stellplätzen. Für dieses Bauprojekt, das die Stadt insgesamt 33 Millionen Euro gekostet habe, sei das Architekturbüro Bogevischs schon jetzt mit dem Bayerischen Tourismus-Architektur-Preis, dem „Artouro“, ausgezeichnet worden, verkündet Frank.

Die Architekten hätten ihren Entwurf an die alten Gebäudestrukturen angelehnt, allerdings gebe es nun viel mehr Platz zwischen den Ständen, erklärt Karl Huczala beim Rundgang. „Jetzt kommt man hier auch mit Rollstuhl oder Doppelkinderwagen durch, das war vorher schwierig.“ Allerorts wird gewerkelt. Drinnen sind die meisten Stände noch leer, von außen leuchtet ein grelles Limettengrün durch ihre hellgraue Holzverkleidung. Ebenfalls barrierefrei sind die neuen Toiletten und eine von zwei Dachterrassen, die allen Bürgerinnen und Bürgern ganz ohne Konsumzwang zum Verweilen zugänglich sein sollen.

Die begrünten Stand-Dächer sind ein Kompromiss aus Alt und Neu, erklärt Rainer Hofmann vom Architekturbüro Bogevischs. Einerseits habe man die ausladenden Metalldächer als Erkennungsmerkmal des Marktes beibehalten wollen, andererseits sei die integrierte Begrünung ein Resultat der Bürgerpartizipation. Denn nach Bekanntgabe des Bauvorhabens formierte sich eine Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt der bestehenden Gebäude aussprach.

Infolgedessen durften etwa 50 Bürgerinnen und Bürger, die sich auf eine Ausschreibung hin meldeten, im Rahmen eines Workshops Entwürfe einreichen, die die Architekten in ihre Planung integrierten. Die zwei Dachterrassen und die Begrünung der übrigen Dächer waren beispielsweise Teil dieser Entwürfe. „Unsere Vorstellungen wurden dadurch total über den Haufen geworfen. Aber genauso haben sie uns inspiriert und dadurch, dass wir die Ideen der Bürger auch wirklich umsetzen konnten, schlug ihre anfängliche Ablehnung in Zustimmung um“, erinnert sich Hofmann.

Schwabing : So soll der neue Elisabethmarkt aussehen Verwinkelte Gassen, Plätze und Dachterrassen ohne Konsumzwang: Am historischen Standort in Schwabing soll 2024 der neu gestaltete Markt eröffnen. Ein Rundgang über die Baustelle. Von Patrik Stäbler

Auch die Stimmung unter den Händlerinnen und Händlern ist positiv. Am Mittwoch haben sie sich alle zur Schlüsselübergabe und einer ersten Vorstellungsrunde versammelt. Bei Kaffee und Smoothies heißt Marktsprecher Huczala besonders die neuen Kolleginnen und Kollegen willkommen. Elf Neuzugänge stehen bereits fest, die letzten beiden freien Stände sollen spätestens bis zum Jahresende vergeben werden. Neu dabei sind zum Beispiel die Manufaktur Gewürzmühle Rosenheim, der Bio-Matcha-Tee von „Neosociety“ und die Wirtsfamilie Haberl von der Ochsenbraterei mit Ochsensemmeln, Burgern und veganen Varianten.

Aber auch zehn der alteingesessenen Standbetreiber ziehen nach langem Ausharren im Interimsquartier wieder zurück aufs Marktgelände. Allen voran Karl Huczala, dessen Obst- und Gemüsestand in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Außerdem der Herrmannsdorfer, der jetzt mit zwei Standln im selben Marktgebäude – einer Metzgerei und einem Käseladen – vertreten ist; das Fischgeschäft Willinger, das Café „Standl 20“ , oder der levantinische Imbiss „Fizzy Bubele“. Türkische und italienische Spezialitäten gibt es in Ofners Bistro, die richtige Getränkebegleitung zum Einkauf im Weinatelier Elisabeth, und mit „Elias Kisten“ hat sich auch ein Blumenstand gefunden.

Am Samstag, 7. September, wird ein letztes Mal auf dem Interimsmarkt verkauft. Vom darauffolgenden Montag an tastet sich der neue Elisabethmarkt mit einem Soft Opening an den Vollbetrieb heran. Die offizielle Eröffnungsfeier findet schließlich am Freitag, 13. September, statt. Der Tag beginnt um 15 Uhr mit einem Grußwort von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), im Anschluss wird es bis 22 Uhr neben dem regulären Verkauf Verlosungen, Workshops und Musik von einem DJ geben.