In einem Supermarkt an der Schleißheimer Straße lag der Schlüssel zum Tresor offen herum.

Bei einem Einbruch in einen Norma-Markt an der Schleißheimer Straße haben unbekannte Täter eine Beute von 10 000 bis 20 000 Euro gemacht. Den Einbruch entdeckte am Dienstagfrüh gegen 6.30 Uhr ein Angestellter des Marktes, so dass er zwischen Samstag, 20 Uhr, und diesem Zeitpunkt stattgefunden haben muss.

Die Täter waren über einen Zaun in den Innenhof des Marktgeländes gelangt und hatten sich über ein Fenster Zugang zu einem Büro des Marktes verschafft. Es kam ihnen zupass, dass der Schlüssel zu einem Tresor offen herumlag - sie öffneten den Safe und gelangten so an das Bargeld. Außerdem stahlen sie mehrere Stangen Zigaretten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zum angegebenen Zeitraum im Bereich Schleißheimer Straße/Hohenzollernstraße Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten.