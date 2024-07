Wohnhaus in Schwabing:Schock für die Mieter

Wohnhaus in Schwabing

Ein Brief des Eigentümers verursacht Aufregung unter den Bewohnern eines denkmalgeschützten Hauses in der Bauerstraße. Werden ihre Wohnungen verkauft? Das Immobilienunternehmen verweist auf Mieterwünsche.

Von Ellen Draxel

Der Brief, der die Mieter Mitte Juni in Aufruhr versetzt, kommt vom „Gröner Family Office“. „Wir möchten Sie heute als Eigentümerin der Bauerstraße 9 in München darüber informieren, dass wir beabsichtigen, das Objekt zu verkaufen“, steht da zu lesen. Voraussichtlicher Vertriebsbeginn: Ende Juni. Man gebe den Bewohnern aber „gern“ vorab die Möglichkeit, den Ankauf der von ihnen genutzten Wohnungen „zu marktüblichen Konditionen“ zu prüfen.