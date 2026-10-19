Auf der Flucht vor einer Polizeistreife hat ein 27 Jahre alter Autodieb im Münchner Stadtteil Schwabing ein Trümmerfeld hinterlassen. Mit einem kurz zuvor gestohlenen schwarzen Smart fuhr der Mann in der Clemensstraße auf dem Fußgängerweg gegen Poller und demolierte insgesamt vier weitere Fahrzeuge.

Kurz vor Mitternacht hatte sich am Freitag ein Anrufer beim Polizeinotruf 110 gemeldet und angegeben, dass ihm kurz zuvor ein Smart aufgefallen sei, dessen Fahrer nicht mehr fahrtüchtig sei. Die Polizei schickte eine Streife in die Ungererstraße. Der unbekannte Fahrer flüchtete jedoch und bog aus der Leopoldstraße kommend in die Clemensstraße ein. Dort kam es zu der Karambolage, bei der sich der Smart überschlug.

Der Fahrer wurde festgenommen und unter polizeilicher Begleitung mit einem Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum gebracht. Es handelt sich um einen 27-Jährigen aus dem Landkreis Dachau. Den Smart hatte er zuvor auf der Schwanthalerhöhe gestohlen. Auch in einem nahen Schnellrestaurant soll der Mann einiges haben mitgehen lassen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro.