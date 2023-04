Das Café Reitschule bietet am Wochenende einen Brunch, der Rustikales mit Urbanem verbindet. Es gibt Bratwürstchen, Bowls oder ein Frühstück der Extraklasse - bei freiem Blick in die Reithalle.

Von Benjamin Probst

Die Spanische Reitschule am Wiener Volksgarten beglückt Schaulustige mit grazilen Lipizzanern, in der Münchner Reitschule am Englischen Garten gibt es Pferde - und Gastronomie. Denn in dem Gebäude befinden sich nicht nur Ställe, sondern auch das Café Reitschule - und das schon seit den Fünfzigerjahren.

Neben dem Café beherbergt das Gebäude auch noch eine Bar, das Restaurant Moró Mou und Party-Räume für geschlossene Gesellschaften.

Was gibt es dort?

Am Wochenende und an Feiertagen gibt es im Café Reitschule ein großes Brunch-Angebot. "Die Mischung macht's", sagt Betreiber Klaus Pfeiffer über seine Frühstückskarte. Und so werden neben den klassischen Weißwürsten (8,50 Euro), Käseplatten und Spiegeleiern auch Müslis, Acai-Bowls (13,50 Euro) und Tofu-Rühreier angeboten. Man wolle damit dem veränderten Appetit der Gäste entgegenkommen, sagt Pfeiffer.

Detailansicht öffnen Mit Frühstücksschmankerln wie der Acai Bowl will das Café Reitschule dem Zeitgeist entgegenkommen. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Mit der "Etagère für Zwei" bekommt man ein Frühstück der Extraklasse. (Foto: Florian Peljak)

Die deftigen Alternativen gibt der Wirt aber nicht auf. Das englische Frühstück mit Bratwürstchen und gebackenen Bohnen (16 Euro) habe er seit 25 Jahren auf der Karte. "Ich traue mich nicht das runter zu nehmen", sagt er lachend. Die Gäste würden es zu gerne bestellen.

Die Balance zwischen Neu und Retro, die das Café hält, findet sich auch bei der Einrichtung wieder. Der Versuch, den Spagat zwischen traditionellem Wohlfühlen und urbanem Chic zu halten, funktioniert. Im Restaurantbereich stehen vor der tiefgrünen Blättertapete gediegen-schwere Sofas und pastellfarbene Sessel.

Wen trifft man dort?

Sonntags gibt es ein Frühstücksbuffet, das etwa mit Antipasti über die samstägliche Karte hinausgeht. Das Frühstück wird dann ab zwölf Uhr von entspannter DJ-Musik begleitet. Gut betuchte Gäste finden auch Champagner auf der Karte - und der wird gern angenommen, wie Pfeiffer sagt. Zusammen mit einer "Etagère für Zwei" (75 Euro) bekommt man ein Frühstück der Extraklasse geboten.

Durch die kleinen Fenster blicken die Gäste in die anliegende Reithalle. Wer extra fürs Pferdeschauen vorbeikommt, sollte sich in die Orangerie im Seitenflügel setzen. Dort bietet eine Fensterfront freie Sicht auf Ross und Reiter.

Detailansicht öffnen Für Kinder ist die angrenzende Reitschule das Highlight des Cafés. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Café-Betreiber Klaus Pfeiffer ist optimistisch, dass die Reitschule Nachpächter findet. (Foto: Florian Peljak)

Im Sommer allerdings schließt die Reitschule, die Verantwortlichen geben den Betrieb auf, da die Anforderungen an die Pferdehaltung strenger geworden seien und es sich für sie finanziell nicht mehr lohne, hieß es in Medienberichten.

Doch Pfeifer ist zuversichtlich, dass sich ein Nachfolger finden wird. "So einen Wechsel habe ich schon mehrmals miterlebt, da mache ich mir keine Sorgen", sagt er. Ein Café Reitschule ohne Pferde, das wäre schließlich nicht mehr dasselbe.

Café Reitschule, Königinstraße 34, 80802 München, Telefon: 089/3888760, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 11.30 bis 23 Uhr, Samstag 9 bis 23 Uhr, Sonn- und Feiertag 9 bis 19 Uhr.