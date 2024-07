Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Samstagabend 18 Fahrgäste leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Bus der Linie 144 gegen 20.50 Uhr vom Tollwood-Festival kommend auf der linken Spur die Karl-Theodor-Straße in Richtung Schleißheimer Straße entlang. Neben ihm fuhr auf der rechten Spur ein 28-jähriger Mann in einem Audi.