Bā Mirano in MünchenWenn bei Hokkaido die rote Sonne im Meer versinkt

Lesezeit: 4 Min.

Wohnzimmer-Atmosphäre und Baustellen-Romantik: das Bā Mirano in Schwabing.
Wohnzimmer-Atmosphäre und Baustellen-Romantik: das Bā Mirano in Schwabing. (Foto: Stephan Rumpf)

Das Bā Mirano in Schwabing will italienische und japanische Küche vereinen. Kann das gutgehen?

Von Schalotte Di Cipolla

Was die internationale Küche angeht, hat man in München zum Glück längst die Wahl. Zum Peruaner oder zum Portugiesen, zum Uiguren oder zum Ukrainer? Aber mit der Wahl kommt, genau, die Qual, und hier kommt die weite Welt der Fusion-Küche ins Spiel. Warum sich zwischen Pizza und Teigtaschen, zwischen Pasta und Matcha entscheiden, wenn man auch beides haben kann?

