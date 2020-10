Eine 77-Jährige ist am Mittwoch in Schwabing mit einem Messer auf einen Paketboten losgegangen. Der 33-jährige Zusteller hatte sein Fahrzeug in der Rümannstraße in einem Innenhof abgestellt. Daraufhin kam die 77-Jährige auf das Fahrzeug zu, spuckte gegen die Frontscheibe und beleidigte den 33-Jährigen. Als er ausstieg, griff sie ihn unvermittelt mit einem Küchenmesser an und stach gezielt in Richtung seines Bauchs. Der Mann konnte zurückweichen und die Polizei rufen. Die Beamten nahmen die Frau im Innenhof fest, das Messer hatte sie inzwischen wieder in ihre Wohnung gebracht. Es wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.