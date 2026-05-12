Der Ort ist geheim. Niemand darf darüber sprechen, auch nicht die Mädchen, die dort Zuflucht finden. Manche von ihnen für Wochen, andere für Monate. Sie wohnen dort mit anderen Mädchen, betreut von Sozialpädagoginnen, der Ort soll ihnen einen Neuanfang ermöglichen. Manche fliehen vor einer Familie, die sie bedroht, andere vor sexuellen Übergriffen, vor Schlägen.
Gewalt gegen junge FrauenEin Haus für Mädchen, das niemand finden soll
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Handyortung ist verboten, es gilt ein Schutzkreis von zwei Kilometern: Ein verborgener Ort in München bietet Mädchen seit 40 Jahren Zuflucht vor Gewalt und Misshandlungen. Wie sich ihre Schicksale über die Jahrzehnte verändert haben.
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