Der Ort ist geheim. Niemand darf darüber sprechen, auch nicht die Mädchen, die dort Zuflucht finden. Manche von ihnen für Wochen, andere für Monate. Sie wohnen dort mit anderen Mädchen, betreut von Sozialpädagoginnen, der Ort soll ihnen einen Neuanfang ermöglichen. Manche fliehen vor einer Familie, die sie bedroht, andere vor sexuellen Übergriffen, vor Schlägen.