Verkehr in MünchenNach Unfällen: Stadt stellt Aufprallschutz an Donnersbergerstraße auf

Die Stadtwerke haben einen provisorischen Aufprallschutz an der Tram-Haltestelle installiert.
Die Stadtwerke haben einen provisorischen Aufprallschutz an der Tram-Haltestelle installiert. (Foto: SWM)

Die Stadtwerke installieren Beton-Schutzwände als provisorische Abschirmung von Tram-Fahrgästen gegen Autounfälle. Langfristig sind an der Donnersbergerstraße stabile Pfosten vorgesehen.

Ein Bollwerk gegen Autos: Nach zwei schweren Verkehrsunfällen haben die Stadtwerke München (SWM) an der Trambahn-Haltestelle Donnersbergerstraße in Fahrtrichtung Romanplatz vorläufig Beton-Schutzwände installiert. Als endgültiger Aufprallschutz sind Poller vorgesehen. Die SWM teilen mit, sie stünden mit Herstellern im Austausch und strebten eine schnellstmögliche Umsetzung an.

Zur Erinnerung: Im Mai verlor ein SUV-Fahrer nach einer Kollision mit einem Kleintransporter die Kontrolle über seinen Wagen und krachte mit hoher Geschwindigkeit in das Wartehäuschen der Haltestelle. Bei dem Unfall kamen eine 22-jährige Studentin und eine 79-jährige Seniorin ums Leben. Anfang November kollidierte eine 23-jährige Autofahrerin mit ihrem Golf auf der Arnulfstraße mit einem Lastwagen und rammte ebenfalls das Wartehäuschen. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD)  ordnete nach dem zweiten Unfall an, schnell einen Schutz für die wartenden Fahrgäste aufzustellen. Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert als weiterführende Maßnahme einen Umbau der Kreuzung, da sie unübersichtlich sei und die Fahrbahn direkt auf Höhe der Haltestelle verschwenkt werde.

