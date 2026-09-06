Nicht erst seit dem mutmaßlichen Anschlag auf zwei Rüstungsunternehmen im Osten der Stadt gehen die Behörden von einer hohen Gefährdungslage aus. Insbesondere die Stadtwerke haben ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

In der vorigen Woche hat es fast täglich Meldungen gegeben über Anschläge auf Umspannwerke im Stromnetz – in Brandenburg, in Nordrhein-Westfalen, zuletzt in Sachsen: Dort wurden am Freitag in der Nähe von Bautzen Sprengvorrichtungen entdeckt. Was bedeutet das für Bayern und seine Landeshauptstadt München, wo es ja erst in der Nacht zum Donnerstag einen mutmaßlichen Brandanschlag auf Rüstungsfirmen gegeben hat?