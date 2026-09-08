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KriminalitätSchuss im Innenhof: Großeinsatz der Polizei nach Streit im Westend

Die Polizei rückte mit mehr als 25 Streifenwagen ins Westend aus (Symbolbild).
Die Polizei rückte mit mehr als 25 Streifenwagen ins Westend aus (Symbolbild).
Foto: Sven Hoppe/dpa

Mehr als 25 Streifen rücken wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung aus, bei der auch eine Waffe abgefeuert wurde. Alle drei Beteiligten sind der Polizei wegen Drogendelikten bekannt.

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Ein Streit und ein Schuss im Innenhof eines Mehrfamilienhauses haben am Montagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz mit mehr als 25 Streifenwagen im Westend ausgelöst. Ein Passant hatte gegen 13.25 Uhr das Geschehen im Bereich der Trappentreustraße gemeldet. Am Einsatzort trafen die Beamten auf einen dort wohnenden 33-Jährigen, der sich als Geschädigter eines Streits mit zwei weiteren Männern ausgab. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung habe einer seiner Kontrahenten auch einen Schuss abgegeben, mutmaßlich aus einer Schreckschusswaffe.

Aufgrund dieser Angaben wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bei denen ein 22-Jähriger aus dem Landkreis in Tatortnähe in seinem Auto festgenommen wurde. Der zweite Tatverdächtige konnte zwar identifiziert, aber am Montag nicht mehr festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 17-Jährigen aus München. Bei der Spurensicherung wurde eine Patronenhülse gefunden, die dazugehörige Waffe sucht die Polizei noch.

Alle drei Beteiligten sind nicht nur wegen Gewalt-, sondern auch wegen Drogendelikten bereits der Polizei bekannt. Das für Rauschgiftkriminalität zuständige Fachdezernat 8 der Münchner Kripo ermittelt zu den Hintergründen und den jeweiligen Tatbeteiligungen.

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