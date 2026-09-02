Durch einen Pistolenschuss auf offener Straße ist am Dienstagabend ein Mann in der Schleißheimer Straße in München schwer verletzt worden.

Wie erste Ermittlungen der Polizei ergaben, geriet der 33-Jährige gegen 21.45 Uhr auf Höhe der Neuherbergstraße mit zwei weiteren Männern in Streit. Ob die drei sich kannten und worüber der Streit entbrannte, ist noch völlig unklar. Einer der Männer zog schließlich eine Pistole und schoss, er traf den 33-Jährigen in den Bauch und verletzte ihn schwer.

Trotz der Verletzung konnte er zunächst stadtauswärts flüchten, während sich die beiden anderen in Richtung stadteinwärts entfernten. Nahe dem U-Bahnhof Dülferstraße konnte das Opfer den Notruf verständigen, zahlreiche andere Anrufe gingen aufgrund des Schussgeräuschs ebenfalls ein.

Der Mann konnte eine Personenbeschreibung der beiden Täter abgeben: Jeweils 25 bis 30 Jahre alt, einer hatte eine weiße, der andere eine grüne Basecap auf. Danach wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert; aktuell befindet er sich wohl außer Lebensgefahr.

Mehr als 20 Polizeistreifen suchten rund um den Tatort nach den Tätern, allerdings erfolglos. Nun hat die Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdelikts die Ermittlungen übernommen.