Auf einen Linienbus der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wurde am frühen Mittwochabend in Unterföhring offenbar ein Schuss abgegeben. Verletzt wurde niemand. Der Bus stand an der Haltestelle Feringastraße Ost, als ein Fahrgast einen Knall bemerkte. Er verständigte den Busfahrer, gemeinsam entdeckten sie ein Einschussloch in einer linken Seitenscheibe. Daraufhin entschied der Busfahrer, die Polizei zu rufen.