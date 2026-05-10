Im Nachgang an die Versammlung „Schulstreik gegen die Wehrpflicht“ am Freitag in Neuhausen ist gegen eine 20-jährige Teilnehmerin ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet worden. Die Schülerin aus München habe bei der Demonstration mit zeitweise mehr als 800 Menschen ein Plakat mit der Aufschrift „Friedrich stirb doch selber an der Ostfront“ getragen, wie die Polizei mitteilte. Nach Abstimmung mit dem Staatsschutz liege deshalb ein Verdacht auf eine Straftat vor.