Nach fünf Minuten fällt zum ersten Mal das Wort „Palmkohl“. Das wäre an und für sich nichts Überraschendes, schließlich wird in der Nähe der Schwere-Reiter-Straße jetzt gleich ein Acker bepflanzt. Nur: Das Wort stammt aus dem Mund von Theo, eines Achtjährigen mit Skater-Shirt. Palmkohl, so Theo, sei sein Lieblingsgemüse. Und da drängt sich dann doch die Frage auf: Seit wann kennen sich Grundschüler denn mit Varianten von Grünkohl aus?