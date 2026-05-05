Nach fünf Minuten fällt zum ersten Mal das Wort „Palmkohl“. Das wäre an und für sich nichts Überraschendes, schließlich wird in der Nähe der Schwere-Reiter-Straße jetzt gleich ein Acker bepflanzt. Nur: Das Wort stammt aus dem Mund von Theo, eines Achtjährigen mit Skater-Shirt. Palmkohl, so Theo, sei sein Lieblingsgemüse. Und da drängt sich dann doch die Frage auf: Seit wann kennen sich Grundschüler denn mit Varianten von Grünkohl aus?
Schulacker-Projekt in MünchenSo lernen Stadtkinder, Salat, Kohl und Rote Bete anzupflanzen
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Für die Dreharbeiten zum neuen „Checker Tobi“-Kinofilm hat ein Bagger die Straße aufgerissen, nun ackern dort Grundschüler, manchmal bis zum Muskelkater. Die Ernte kommt auf den Teller – oder wird noch auf dem Feld gesnackt.
Von Lena Bammert
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