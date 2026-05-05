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Schulacker-Projekt in MünchenSo lernen Stadtkinder, Salat, Kohl und Rote Bete anzupflanzen

Lesezeit: 4 Min.

Neben einer Mauer mit Graffiti pflanzen die Schüler und Schülerinnen verschiedene Gemüsesorten an.
Neben einer Mauer mit Graffiti pflanzen die Schüler und Schülerinnen verschiedene Gemüsesorten an. Mark Siaulys Pfeiffer

Für die Dreharbeiten zum neuen „Checker Tobi“-Kinofilm hat ein Bagger die Straße aufgerissen, nun ackern dort Grundschüler, manchmal bis zum Muskelkater. Die Ernte kommt auf den Teller – oder wird noch auf dem Feld gesnackt.

Von Lena Bammert

Nach fünf Minuten fällt zum ersten Mal das Wort „Palmkohl“. Das wäre an und für sich nichts Überraschendes, schließlich wird in der Nähe der Schwere-Reiter-Straße jetzt gleich ein Acker bepflanzt. Nur: Das Wort stammt aus dem Mund von Theo, eines Achtjährigen mit Skater-Shirt. Palmkohl, so Theo, sei sein Lieblingsgemüse. Und da drängt sich dann doch die Frage auf: Seit wann kennen sich Grundschüler denn mit Varianten von Grünkohl aus?

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SZ PlusVon Sabine Buchwald

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