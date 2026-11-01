Am nördlichen Stadtrand von München steht eine Schule, ganz neu, und doch aus einer anderen Zeit. In Kleeblattform, mit Terrazzoboden in Mensa und Aula und Lärchenholzstreben an der Fassade wurde in Bogenhausen das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium gebaut. 128 Millionen Euro hat es gekostet, 1400 Schülerinnen und Schüler lernen dort seit September 2024 . Geplant wurde dieses Gymnasium in einer Zeit, in der die Stadt noch Geld hatte. Heute sieht das anders aus, und klar ist: So eine Schule wird sich München in den kommenden Jahren und vermutlich auch Jahrzehnten nicht mehr leisten. Denn auch im Schulbau muss gespart werden.

Und so ging es vergangene Woche, als der aktuelle Stand der Münchner Schulbauoffensive im Stadtrat vorgestellt wurde, weniger um architektonisch herausragende Gebäude oder visionäre Planungen. Die Kernbotschaft war, dass es gelungen ist, bei den laufenden Schulbauprojekten 180 Millionen Euro einzusparen. Wenn man so will, also eineinhalbmal das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium. Es sei gelungen, die geforderte zehnprozentige Baukosteneinsparung zu erreichen, teilt eine Sprecherin des Bildungsreferates mit. Und zwar ohne den Kern der pädagogischen Flächen und Qualitäten für Schüler und Lehrer antasten zu müssen.

Gelungen ist das unter anderem durch Nachverhandlungen in laufenden Projekten, und indem sowohl bei den Parkplätzen als auch bei der Dach- und Fassadenbegrünung gespart wird. Diese und weitere Vorschläge hatte ein fraktionenübergreifender Arbeitskreis gemacht, der von 2024 an daran arbeitete, Bauen in München günstiger zu machen.

Die Stadt realisiere weiterhin hochwertige Bildungsbauten und investiere in die Zukunft der Münchner Kinder, teilte die Fraktion der Grünen mit. Man hebe dort Sparpotenziale, wo es pädagogische Erfolge nicht beeinträchtigte. Die CSU erklärte, man unterstütze die Bildungsbauoffensive – nur solle doch bei den Parkplätzen der Einzelfall geprüft werden, statt eine einheitliche Lösung vorzugeben.

Die milliardenschwere Schulbauoffensive der Stadt ist inzwischen zehn Jahre alt, und sie wird fortgesetzt, denn München wächst. Derzeit werden 30 Schul- und neun Kitabauprojekte für vier Milliarden Euro geplant oder gebaut, in Obermenzing entsteht etwa ein neues großes Gymnasium mit Schulschwimmbad, in Pasing wird ein Schulzentrum umgebaut.

Die Projekte, die vergangene Woche neu in das Programm aufgenommen wurden, sind allerdings deutlich unspektakulärer als viele bisherige: sechs Pavillons, die meisten für Küche und Mensa an Grundschulen, um dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung gerecht zu werden.

In den bisherigen sechs Schulbauprogrammen der vergangenen zehn Jahre hat München 110 Bauprojekte beschlossen, darunter Neubauten wie das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium und Sanierungen wie am Oskar-von-Miller-Gymnasium. Es entstehen Grundschulen, Realschulen und Förderschulen, Mittelschulen und Sporthallen. Doch es gibt auch in München Schulen, in denen sie seit Jahren darauf warten, dass endlich saniert oder neu gebaut wird.

Die Stadt München ist nämlich nicht nur für Neu- und Umbau zuständig, sondern auch für den Unterhalt von inzwischen mehr als 2000 Schul- und Kitagebäuden. Viele der Gebäude aus den 1950er- bis 1970er-Jahren wiesen einen sanierungsbedürftigen Zustand auf, heißt es in der Beschlussvorlage zur Bildungsbauoffensive. Und davon könnten wegen der prekären Haushaltssituation nur die dringendsten Fälle „zeitnah“ umgesetzt werden.