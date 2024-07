Von Kathrin Aldenhoff

Das Rupprecht-Gymnasium in Neuhausen-Nymphenburg zum Beispiel. An der Schule wird gebaut, ein Teil des Neubaus steht schon, auf einen anderen warten sie noch, genauso wie auf die Generalsanierung des Altbaus und den Anbau. Und es sieht so aus, als ob es nun noch länger dauern wird, bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind – der zweite Bauabschnitt soll nun erst im dritten Quartal 2027 in Betrieb genommen werden – ein Jahr später als geplant. Oder die Grundschule in der Menaristraße – auch dort könnte der zweite Bauabschnitt ein Jahr später in Betrieb genommen werden, in diesem Fall sind das Sport- und Schwimmhalle.