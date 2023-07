Was kann die eigene Schule für den Klimaschutz tun?

Am Münchner Michaeli-Gymnasium versuchen die Schüler, den CO₂-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn was bringen neue Fahrradständer und vegane Pausensnacks, wenn das alte Gebäude nicht saniert wird?