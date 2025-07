Früher kam bei hohen Temperaturen die spontane Durchsage: Alle dürfen nach Hause gehen. Heute sei das wegen der Informationspflicht gegenüber Eltern gar nicht mehr möglich, sagt der Münchner Schulleiter Mike Lausmann. Wie Schüler trotzdem früher freibekommen.

Interview von Kathrin Aldenhoff

Als Kind war es vielleicht das Beste am Sommer, und alle lauerten, wann es wohl so weit sein würde, wann sie endlich kommt: die Durchsage des Rektors, dass wegen der hohen Temperaturen die Schule früher endet – Hitzefrei! Jubel, Glück und Freibad, eine Portion Pommes und ein Eis am Stiel. In diesen heißen Sommern müssten die Kinder doch eigentlich richtig oft Hitzefrei bekommen – oder gibt's das gar nicht mehr? Die SZ hat bei Mike Lausmann, 53, Direktor eines Münchner Gymnasiums, nachgefragt.