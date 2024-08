Was Münchner Schulen nun streichen müssen

Von Kathrin Aldenhoff

Es war ein paar Tage vor den Sommerferien: Da ist eine Nachricht an Münchens Schulen angekommen, die viele Schulleiter völlig überraschte und einige von ihnen in Aufregung versetzte. Die Stadt teilte mit, dass sie den Schulen das Budget kürzt. Für die letzten Monate dieses Jahres hätten alle, von der Grundschule bis zum Gymnasium, deutlich weniger Mittel zur Verfügung – die Hälfte von dem, was ihnen zum Stichtag 16. Juli vom Jahresbudget geblieben war.