Hunderte Schüler sind in Quarantäne, jeden Tag kommen 1000 Kontaktpersonen dazu: Das Coronavirus bringt Behörden und Eltern in München an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Wie eine neue Teststrategie nun Abhilfe schaffen soll.

Von Ekaterina Kel

Seit genau einem Monat gehen Münchens Schüler wieder zur Schule. Und seit genau einem Monat schlägt das Coronavirus auch immer wieder in Klassenzimmern zu: Infiziert sich etwa ein Schulkind mit dem Virus oder hat es den Verdacht auf eine Infektion, muss die gesamte Klasse in Quarantäne. Aktuell sind mehr als 20 Klassen geschlossen - in Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen überall in der Stadt verteilt. Das sind konstant mehrere Hundert Schüler, die betroffen sind, und damit auch ihre Familien. Denn steht ein Kind unter Quarantäne, muss es zu Hause isoliert werden.