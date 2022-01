Die neuen Quarantäneregeln sollten in den Schulen und Kitas wohl für Entlastung sorgen - im Moment vergrößern sie aber die Unsicherheit. Über das Corona-Wirrwarr, Tausende Kinder, die nicht in die Schule dürfen und Lehrer, die sich alleingelassen fühlen.

Von Kathrin Aldenhoff

Der Schulleiter eines Münchner Gymnasiums steckt im Regelwirrwarr. Seit Kurzem gelten an den Schulen neue Quarantäneregeln: Enge Kontaktpersonen von positiv getesteten Schülern sollen weiter zur Schule gehen. Ab dem vierten Corona-Fall in einer Klasse innerhalb von fünf Tagen muss für die Klasse Quarantäne angeordnet werden. Es gab ein kultusministerielles Schreiben und ein gesundheitsministerielles Schreiben, es gab einen Brief des Gesundheitsreferats (GSR) - und trotz allem ist sich der Schulleiter nicht sicher: Wer schickt die Kinder denn nach Hause, wenn in einer Klasse vier Kinder positiv getestet wurden? Der Schulleiter? Das GSR?