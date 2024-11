Gegen mehrere Schulen in Oberbayern hat es Bombendrohungen gegeben: Allein in München seien an die 20 Schulen betroffen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montagmittag auf Nachfrage der SZ mit. Auch in Ingolstadt gingen demnach mehrere Drohungen ein. Eine Angabe über die genaue Anzahl der betroffenen Schulen konnte zunächst nicht gemacht werden.

Die Beamten gehen nicht von einer ernsthaften Gefährdungslage aus. Es habe sich schnell gezeigt, dass die Drohung nicht ernstzunehmen sei. Sicherheitsmaßnahmen seien getroffen worden, der Schulbetrieb laufe jedoch sowohl in München als auch Ingolstadt ohne Einschränkungen weiter. „Es scheint eine deutschlandweite Aktion zu sein“, sagte ein LKA-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Die Drohungen gingen nach Angaben verschiedener Polizeistellen jeweils am Sonntagabend per Mail ein. Die Schreiben hatten laut Polizei jeweils den gleichen Wortlaut – er deute auf einen islamistischen Hintergrund hin. In München ermittelt das Kommissariat 42, das für den Staatsschutz zuständig ist. Betroffen seien unter anderem auch Schulen in Hannover, Erfurt und Leipzig. In Stuhr bei Bremen fiel der Unterricht deswegen aus.

Eine Sprecherin des Referats für Bildung und Sport (RBS) der Stadt München sagte, dass das RBS von der Polizei und anderen zuständigen Stellen in den Vorgang eingebunden gewesen sei und mit ihnen kommuniziert habe. In welcher Form das geschehen sei, wollte die Sprecherin nicht sagen – ebenso wenig, ob das RBS eine Empfehlung an die jeweiligen Schulleiter abgegeben habe, ob und wie etwa die Eltern der Schülerinnen und Schüler von der Lage informiert werden sollten.

Laut Polizei seien die betroffenen Münchner Schulen über das ganze Stadtgebiet verteilt, es seien alle möglichen Schularten angeschrieben worden. Die Landeskriminalämter würden sich für die Suche nach dem Täter nun vernetzen, sagte ein Sprecher der Polizei.