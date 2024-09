Von Patrik Stäbler

Aberhunderte Umzugskartons sind schon da – ebenso wie viele Lehrkräfte, die in ihren Sommerferien freiwillig zum Auspacken und Einräumen gekommen sind. Am Dienstag werden dann die fast 1500 Schülerinnen und Schüler erstmals den imposanten Neubau des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums (WHG) in Bogenhausen betreten – allein die Bienen müssen sich noch gedulden. Denn die leben zunächst weiterhin auf dem Dach des bisherigen Schulgebäudes in der Elektrastraße nahe dem Arabellapark. Dort sollen die fünf Völker, die von einer Bienen-AG betreut werden, noch bis zum kommenden Frühjahr bleiben, bevor auch sie umziehen dürfen – in „die schönste Schule Münchens“.