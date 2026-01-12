Als Jasina zum ersten Mal in den Unterricht kam, war sie auf 180. Schon beim Betreten des Klassenzimmers an der Waisenhausstraße 20 rempelte sie ihre Mitschüler an, klopfte Sprüche wie: „Wenn ihr mich ärgert, gehe ich gleich wieder.“ Mit dem Schuleschwänzen kannte sie sich aus, frühere Bildungseinrichtungen hatte das Mädchen zuletzt nur noch sporadisch aufgesucht. 13 Jahre alt war Jasina damals – ein unsicherer Teenager ohne Taktgefühl, laut, oppositionell, impulsiv. Aber auch verletzlich.