Als Jasina zum ersten Mal in den Unterricht kam, war sie auf 180. Schon beim Betreten des Klassenzimmers an der Waisenhausstraße 20 rempelte sie ihre Mitschüler an, klopfte Sprüche wie: „Wenn ihr mich ärgert, gehe ich gleich wieder.“ Mit dem Schuleschwänzen kannte sie sich aus, frühere Bildungseinrichtungen hatte das Mädchen zuletzt nur noch sporadisch aufgesucht. 13 Jahre alt war Jasina damals – ein unsicherer Teenager ohne Taktgefühl, laut, oppositionell, impulsiv. Aber auch verletzlich.
Schließung der Schule im Münchner Waisenhaus„Wenn wir diese Schule verlieren, verlieren wir einen ganzen Haufen Kinder“
Lesezeit: 6 Min.
Fast zwanzig Jahre lang wurden in der Schule im Münchner Waisenhaus Kinder, die als unbeschulbar galten, wieder integriert. Nun soll sie geschlossen werden. Im Haus warnt man vor den Folgen.
Von Ellen Draxel
Was Familien wirklich über München denken:„Man muss echt viel geben in dieser Stadt“
Wie kommen Münchnerinnen und Münchner wirklich in der teuersten Großstadt der Republik zurecht? Die SZ lässt in einer neuen Reihe Menschen zu Wort kommen, zum Auftakt treffen wir Familien auf dem Spielplatz. Die große Frage: Was hält sie in der Stadt – und wann denken sie ans Wegziehen?
Lesen Sie mehr zum Thema