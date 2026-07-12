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Unterricht im Krankenhaus„Es gibt Kinder, die wollen auch auf der Palliativstation ihren Schulabschluss machen“

Lesezeit: 7 Min.

Janina Sattler ist Autorin und Mathe-Lehrerin an der Schule für Kranke, hier im Krankenhaus Schwabing auf der Kinderstation.
Janina Sattler ist Autorin und Mathe-Lehrerin an der Schule für Kranke, hier im Krankenhaus Schwabing auf der Kinderstation. Robert Haas

Janina Sattler unterrichtet kranke Mädchen und Jungen in Kliniken – manchmal sind sie todkrank. Wie es ist, sich auf der Krebsstation über Mathe-Aufgaben zu beugen, und wann die Lehrerin die Stunde deprimiert beendet.

Interview von Kathrin Aldenhoff

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Für ihren Matheunterricht betritt Lehrerin Janina Sattler ein Krankenhaus. Kindern, die an Krebs erkrankt sind, gibt sie Einzelstunden. Gleichungen lösen und Flächen berechnen, das machen ihre Schülerinnen und Schüler oft im Krankenbett. Wenn die 33-Jährige Schnupfen hat, darf sie nur online unterrichten, manche Patientenzimmer nur mit Kittel und Maske betreten. Dann muss sie auch vorher ihre Hände und alles, was sie mitbringt, desinfizieren. Ein Gespräch über Hoffnung und Tod, und darüber, was eine Flasche Whiskey mit ihrem besonderen Lehrerinnenjob zu tun hat.

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