Für die Teilnahme am Unterricht ist ein Corona-Test verpflichtend. Hier führt eine Schülerin der städtischen Berufsschule für Zahnmedizinische Fachangestellte im Klassenzimmer einen Schnelltest durch.

Von Kathrin Aldenhoff

Seitdem bekannt ist, dass Schüler sich selbst auf das Coronavirus testen sollen, und zwar in der Schule, gibt es Streit darum. Zunächst hatten Schulleiter und Lehrer viel Arbeit damit, Einwilligungserklärungen der Eltern einzuholen, dass sich ihre Kinder in der Schule selbst testen dürfen. Dann wurden diese Tests verpflichtend, niemand braucht mehr die Einwilligungserklärungen, und seit zwei Tagen wird an Bayerns Schulen nun getestet.

In München lief das wohl ganz gut an. Ein großer organisatorischer Aufwand ist es, das erzählen die Schulleiter. Es dauert länger, als das Kultusministerium veranschlagt hat. Aber die Schulleiter sind überrascht, wie gut es insgesamt funktioniert hat. Der Leiter einer Münchner Grundschule lobte im Gespräch die Ernsthaftigkeit der Schüler, mit der sie bei den Tests vorgegangen seien.

Viele hatten sich im Vorfeld Gedanken gemacht, wie mit einem positiven Testergebnis umgegangen wird. Ob diese Schüler nicht von den anderen gehänselt werden, ob es nicht problematisch ist, dass die ganze Klasse von dem Ergebnis weiß. Ob die Lehrer gut mit der Situation umgehen können, wie sich die Schüler fühlen, wenn sie aus der Klasse geholt werden, weil ihr Test ein positives Ergebnis anzeigt. Nach zwei Tagen erzählen viele Schulleiter von sehr wenigen positiven Ergebnissen. Es sind so wenige, dass das schon fast auffällig ist.

DER TAG IN MÜNCHEN

Stadt erlässt Alkoholverbot auf Gärtnerplatz und Wedekindplatz Die Regel soll am Freitag in Kraft treten - und täglich von 18 bis sechs Uhr gelten. Zum Artikel

Notbremse in München: Was ab Mittwoch gilt Nachdem die Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Inzidenzwert von 100 lag, gelten ab Mittwoch verschärfte Regeln. Ein Überblick.

Wie eine Drohne zum Lebensretter werden kann Studierende entwickeln "Frankenstein": eine spezielle Flugdrohne, die im Notfall einen Defibrillator zu einem Menschen mit Herzstillstand fliegen soll. Zum Artikel

Blitzüberfall auf Juwelier - Angeklagter schweigt zur Tat Fünf Männer stürmen im April 2017 den Laden in Harlaching, versprühen Pfefferspray und rauben Waren im Wert von 300 000 Euro - binnen 120 Sekunden. Vor Gericht geht es um das Vorleben eines der mutmaßlichen Täter. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg