Von Thomas Becker

Lange Zeit war der Hausmeister des Sonderpädagogischen Förderzentrums München Mitte 4 am Innsbrucker Ring am selben Platz zu Hause. Wenn man hereinkommt geradeaus, dann rechts ums Eck: Da war sein Kabuff, jahrein, jahraus. Vor vier Jahren ist er dann in einen Raum ein paar Meter weiter gezogen - weil er einem Supermarkt Platz machen musste. Ja, richtig gehört: ein Supermarkt mitten in der Schule, betrieben von Schülern, für Schüler und auch für Lehrer.