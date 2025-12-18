Auf den Stufen im Schulhaus sitzt ein kleiner Junge und liest ein Donald-Duck-Comic. Dahinter spielen zwei andere Kinder fangen. Eine Gruppe von Mädchen unterhält sich angeregt. Am Münchner Heinrich-Heine-Gymnasium hat sich etwas verändert. Denn seit Ende November werden die Mobiltelefone der Schülerinnen und Schüler fast aller Jahrgangsstufen während der Unterrichtszeit weggesperrt.

Kinder und Jugendliche, die vor ihren Smartphones hängen, sieht man hier daher kaum mehr. Vor ein paar Wochen sah das noch anders aus: Es gab „Handypartys“ auf den Toiletten, im Unterricht waren die Schüler oft abgelenkt durch die Geräte, in den Pausen gab es Konflikte, manche Schülerinnen und Schüler fühlten sich ausgeschlossen.

SZ Good News : Gute Nachrichten aus München – jetzt auf Whatsapp abonnieren Mehr positive Neuigkeiten im Alltag: Die Süddeutsche Zeitung verbreitet jeden Tag auf Whatsapp ausschließlich schöne und heitere Nachrichten aus München und der Region. So können Sie ihn abonnieren. ...

Der stete digitale Begleiter ist in den vergangenen Jahren am Heinrich-Heine-Gymnasium in Neuperlach und an anderen Münchner Schulen zum Problem geworden. Auch die Landespolitik befasst sich mit dem Thema. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte im September an, Smartphones bis einschließlich der siebten Klasse gesetzlich verbieten zu wollen. Bisher gilt ein striktes Verbot nur an Grundschulen. Weiterführende Schulen suchen daher nach eigenen Wegen, die private Handynutzung auf dem Schulgelände unmöglich zu machen oder zumindest einzuschränken.

Am städtischen Heine-Gymnasium entschied man sich nach langer Abwägung dazu, die Mobiltelefone der Schüler mittels spezieller Handytaschen weitgehend aus dem Schulalltag zu entfernen. Als erste Schule in Bayern und dritte bundesweit startete das von der Stadt finanzierte Projekt vor einigen Wochen. „Unser Ziel war es, die private Nutzung von Smartphones vollständig aus dem Unterricht zu verbannen“, sagt Schulleiter Marcus Sillober. Und auch in Pausen oder Freistunden haben die Schülerinnen und Schüler – je nach Klassenstufe – gar keinen oder nur eingeschränkten Zugriff auf ihre Geräte.

Alle Schülerinnen und Schüler von der fünften bis zur elften Klasse erhielten eine Handytasche der amerikanischen Firma Yondr. Zu Schulbeginn verschwindet das Smartphone nun in der grauen Stoffhülle und wird mit einem Drehverschluss verriegelt. Erst nach Unterrichtsschluss oder in der Mittagspause können die Jugendlichen ihre Geräte wieder entsperren – mithilfe von Magneten, die außen an den Schulgebäuden, meist an den Eingängen, angebracht sind. Für Schüler bis zur siebten Klasse bleiben die Smartphones bis Unterrichtsende weggeschlossen. Die Kleinen sollen in den Pausen miteinander spielen und nicht für sich an den Handys daddeln, sagt Schulleiter Sillober. Erst ab der achten Jahrgangsstufe lockert die Schule die Regeln: In der Mittagspause dürfen die Jugendlichen die Hüllen öffnen und ihr Handy nutzen.

Ausgenommen von der Taschenregelung sind die zwölfte und 13. Jahrgangsstufe. Deren Handynutzung sollte eigenverantwortlicher sein, sagt Sillober. Schließlich seien diese Schüler oft schon volljährig. Die Oberstufenschüler geben ihre Mobiltelefone daher nur in den Unterrichtsstunden ab und dürfen sie in Pausen und Freistunden in ausgewiesenen Bereichen nutzen.

Die Wirkung der Neuregelung am Heine-Gymnasium ist groß. Schon nach kurzer Zeit habe sich das Schulklima spürbar verändert, berichten Schülerinnen und Schüler. Besonders bei den Jüngeren seien positive Effekte sichtbar. Kinder spielten nun Fangen, statt auf ihre Geräte zu starren, Papierflieger segelten durch die Gänge. Der 16-jährigen Pia aus der elften Klasse fällt auf, wie viel aufmerksamer ihre Mitschülerinnen und Mitschüler geworden sind. Konstantin, ebenfalls aus der elften Klasse, erinnert sich an die „Handypartys auf den Toiletten“. Fünf bis zehn Kinder trafen sich dort, um gemeinsam zu spielen. Heute seien die Schulklos wieder frei.

Vor allem das „Zocken“ habe Probleme bereitet, sagt Doris Sebele, pädagogische Betreuerin der Unterstufe. Besonders die fünften Klassen hätten jede Gelegenheit genutzt – bevorzugt an Orten auf dem Schulgelände mit gutem Wlan-Empfang. Bei älteren Schülerinnen und Schülern seien es dagegen hauptsächlich soziale Netzwerke, die zur Ablenkung führen. Über die Jahre entstehe ein Automatismus, sagt Sebele, das Smartphone in die Hand nehmen, Social Media prüfen – ein großes Suchtpotenzial.

Dass vielen Jugendlichen die Selbstregulation schwerfällt, bestätigt die Jugendstudie der Vodafone Stiftung aus dem Jahr 2025. Knapp drei Viertel der Befragten verbringen demnach mehr Zeit in den sozialen Medien, als sie möchten. Mehr als die Hälfte würde ihre Nutzung gerne reduzieren, scheitert jedoch. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass grundsätzlich eine Bereitschaft vorhanden ist, das eigene Verhalten zu reflektieren und zu verändern. Wie präsent Smartphones im Alltag sind, zeigt die JIM-Studie, die jährlich den Medienumgang der Zwölf- bis 19-Jährigen untersucht. Laut der Erhebung von 2025 verbringen Jugendliche durchschnittlich rund 231 Minuten täglich am Handy – knapp vier Stunden. So viel wie ein kurzer Schultag.

Der Leidensdruck am Heine-Gymnasium sei groß gewesen, sagt Schulleiter Sillober. Vor Einführung der Handytaschen hätten die Lehrkräfte täglich zwei bis zehn Handys eingesammelt. Das System habe er auf einer Dienstreise nach Stockholm kennengelernt. Andere Schulen setzen auf Alternativen wie Handysafes, -garagen, -tresore oder -schränke. Die Prinzipien ähneln sich: Die Geräte werden in verschließbaren Boxen gesammelt und außer Reichweite aufbewahrt.

Die Einführung war weniger schlimm, als wir zunächst dachten. Schülerin Pia

Aus logistischen Gründen entschied sich das Heine-Gymnasium gegen solche Handysafes. In München sind Handytresore laut des Referats für Bildung und Sport derzeit an drei städtischen Realschulen im Einsatz – an der Werner-von-Siemens-, der Wilhelm-Röntgen- und der Erich-Kästner-Realschule. Dort werden die Handys bis zur siebten Klasse verwahrt.

Doch am Gymnasium in Neuperlach sind nicht alle Schülerinnen und Schüler überzeugt von der Taschenregelung. Die 13-jährige Ronja aus der achten Klasse sagt, das Verbot verstärke eher den Drang, aufs Handy zu schauen. Befreiter fühle sie sich nicht. „Die Einführung war weniger schlimm, als wir zunächst dachten“, sagt hingegen Pia. Viele Elftklässlerinnen und Elftklässler ärgern sich dennoch darüber, dass sie ihre Handys nicht frei bei sich tragen dürfen – anders als die höheren Jahrgänge.

Dass allein die Anwesenheit eines Smartphones die Konzentration beeinträchtigen kann, zeigt eine Studie der Universität Paderborn zum Einfluss des Handys auf kognitive Fähigkeiten aus dem Jahr 2023: Demnach reicht es nicht aus, das Gerät ausgeschaltet in der Tasche zu lassen.

Anders als mit Smartphones ist es mit Tablets am Heinrich-Heine-Gymnasium. Die sind nicht verboten, sondern erlaubt – mit dem sogenannten Tabletführerschein. Das ist eine Kurzeinführung, bei der die Kinder lernen, sicher mit den Tablets umzugehen und ihre digitalen Dokumente zu organisieren. Einige Jugendliche nutzen die Geräte als Heftersatz, erklärt der Schulleiter. Sie schreiben und bearbeiten Arbeitsblätter, alles digital.

Schnell ins Internet zu gehen, Informationen zu googeln, bietet im Unterricht viele Vorteile. Der 16-jährige Konstantin sieht im Handyverbot und der Tabletnutzung allerdings einen Widerspruch. Man könne schließlich auch mit dem Tablet schnell in die sozialen Medien wechseln, oder auch fotografieren, genauso wie mit Handys.

Ein Problem bleibt trotz aller Maßnahmen: Mobbing. Chats, Gruppen, Nachrichten – die private Smartphone-Nutzung wird in der Schule zwar stärker kontrolliert, zu Hause aber tragen die Eltern die Verantwortung. Wenn nach der Schule auf Whatsapp unangemessene Inhalte kursieren, kämen die Kinder am nächsten Tag damit in die Schule, sagt Doris Sebele.

Um dem entgegenzuwirken, engagieren sich sogenannte Netzgängerinnen und Netzgänger. Eine von ihnen ist die 16-jährige Sinem aus der elften Klasse. Sie gehe seit vier Jahren in fünfte und sechste Klassen, um über Gefahren im Internet aufzuklären, sagt sie. Das Projekt von der sozialen Organisation Condrobs setzt auf Workshops und Übungen, um einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien an Schulen zu fördern. Aber natürlich auch in der freien Zeit.

Denn nach Unterrichtsschluss strömen große und kleine Schüler zu den Magneten an den Ausgängen, entsperren die Handyhüllen und nehmen ihre Smartphones heraus – als wäre es nie anders gewesen.