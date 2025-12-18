Auf den Stufen im Schulhaus sitzt ein kleiner Junge und liest ein Donald-Duck-Comic. Dahinter spielen zwei andere Kinder fangen. Eine Gruppe von Mädchen unterhält sich angeregt. Am Münchner Heinrich-Heine-Gymnasium hat sich etwas verändert. Denn seit Ende November werden die Mobiltelefone der Schülerinnen und Schüler fast aller Jahrgangsstufen während der Unterrichtszeit weggesperrt.
Störfaktor MobiltelefonWenn das Smartphone aus dem Schulalltag verbannt wird
Lesezeit: 5 Min.
An einem Münchner Gymnasium werden die Geräte seit Kurzem in speziellen Taschen weggesperrt. Wie hat sich die Atmosphäre dadurch verändert? Und was halten Schülerinnen und Schüler davon?
Von Carla Toenneßen
Prozess vor dem Landgericht:Fenster in Münchner Grundschule kracht aus Rahmen und klemmt Betreuerin ein
Das Unfallopfer, das bis heute unter den Folgen des Vorfalls leidet, verklagt die Stadt auf Schmerzensgeld. Gutachter stellten Fehler bei der Montage fest – und das in etlichen Klassenzimmern.
Lesen Sie mehr zum Thema