Auf den Stufen im Schulhaus sitzt ein kleiner Junge und liest ein Donald-Duck-Comic. Dahinter spielen zwei andere Kinder fangen. Eine Gruppe von Mädchen unterhält sich angeregt. Am Münchner Heinrich-Heine-Gymnasium hat sich etwas verändert. Denn seit Ende November werden die Mobiltelefone der Schülerinnen und Schüler fast aller Jahrgangsstufen während der Unterrichtszeit weggesperrt.