Wenn Eltern Masken und andere Corona-Maßnahmen an Schulen ablehnen, können Kinder nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Seit November hat die Stadt deshalb mehr als 140 Bußgeldverfahren eingeleitet.

Von Sonja Niesmann

Schon seit Längerem geht die Elfjährige nicht zur Schule. Die Mutter lehnt Impfungen gegen Corona, aber auch das Testen rigoros ab, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Tochter, erklärt sie. Deshalb unterrichte sie das Mädchen selbst, zuhause. Wie viele Kinder gibt es, die in München nicht mehr in den Unterricht kommen, weil Eltern die Bedingungen für den Schulbesuch ablehnen, oder aber weil sie Angst haben vor einer möglichen Infektion, vor allem mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante?

Eine zentrale Erfassung des "Schwänzens" existiert im städtischen Referat für Bildung und Sport (RBS) nicht. Doch dass die Elfjährige kein Einzelfall ist, belegt eine andere Zahl: Von Mitte November bis Anfang Februar sind 142 Bußgeldverfahren gegen Erziehungsberechtigte eingeleitet worden, die Maskenpflicht und Tests für ihre Kinder verweigern und damit in Kauf nehmen, dass diese den Unterricht nicht mehr besuchen dürfen.

Die Schulen, erklärt Bildungsreferat-Sprecher Andreas Haas, gehen Fällen, bei denen Kinder ohne Attest längere Zeit dem Unterricht fern bleiben, zunächst in eigener Zuständigkeit nach, suchen das Gespräch mit den Eltern, versuchen, auf diese einzuwirken. Erst wenn diese Bemühungen erfolglos sind, wird die Bußgeldstelle des Referats eingeschaltet. Die Motive für die Schulpflichtverletzung - ob etwa jemand keinen Bock auf Schule hat, ob der Familienurlaub einfach verlängert worden ist oder ob die Pandemie eine Rolle spielt - wurden dort bislang nicht differenziert ausgewertet. Erst seit Mitte November 2021 erfasst das RBS auf Masken- und Testverweigerung gründende Verfahren eigens. "Händisch", wie Haas es ausdrückt.

Bis zum Ende der Herbstferien 2021 konnten Eltern ihre Kinder noch ohne Folgen von der Präsenzpflicht befreien lassen, wenn sie für diese oder auch sich selbst ein erhöhtes Gesundheitsrisiko sahen. Doch inzwischen sieht das Kultusministerium durch die Hygienekonzepte, insbesondere das regelmäßige Testen und den Fortschritt beim Impfen, den Infektionsschutz an den Schulen so gesichert, dass es Befreiungen wegen "individuell empfundener Gefährdungslage" nicht mehr erlaubt. Ausnahmen bilden Kinder mit Grunderkrankungen, sie müssen aber ein Attest bringen.

Bei fünf Fehltagen sind in der Regel 230 Euro Bußgeld fällig

Die Höhe des Bußgeldes hängt von der Dauer der Fehltage ab. Bei fünf Tagen sind in der Regel 230 Euro fällig, mit jeder weiteren Woche Abwesenheit kann sich das Bußgeld erhöhen. Allerdings gebe es, merkt Andreas Haas an, einen Ermessensspielraum, auch die Vermögensverhältnisse der Familie spielten bei der Bemessung eine Rolle. Das Bußgeld kann also auch niedriger ausfallen. Auskunft über die Höhe des Bußgelds in einzelnen Fällen gibt es aus Datenschutzgründen nicht.

Sollten Eltern Einspruch einlegen gegen das Bußgeld, geht die Sache ans Amtsgericht. Auch dort werden die Fälle mit Bezug zur Corona-Pandemie allerdings nicht gesondert erfasst. Verfahren wegen Jugendschutzverletzungen, so eine Sprecherin, umfassten zwar "hauptsächlich Ordnungswidrigkeiten von Erziehungsberechtigten wegen Schulpflichtverletzungen"; vereinzelt seien aber auch andere Jugendschutzverletzungen, zum Beispiel der Verkauf von Alkohol oder Zigaretten an Minderjährige, dabei. Im Jahr 2018 waren das 30 Verfahren, 2019 waren es 21, 2020 26 und 2021 waren es 34. Ein signifikanter Anstieg durch zwei Jahre Pandemie sei also eher nicht zu verzeichnen.

Auch nicht in den Fällen von Erzwingungshaft - wenn also kein Einspruch eingelegt, das Bußgeld aber einfach nicht bezahlt wurde: Hier schwanken die Zahlen zwischen 154 Beschlüssen zu einer Erzwingungshaft (im Jahr 2018) über 219 (2019), 159 (2020) und 146 (2021). Nach Einschätzung von Richterinnen und Richtern, so die Sprecherin, seien es vor Corona vermehrt Fälle gewesen, bei denen Familien trotz Schulzeit in längere Urlaube gefahren sind. "Das gibt es jetzt gefühlt weniger, statt dessen sind jetzt auch Fälle mit Bezug zu Corona dabei."