Saure Drops für Raser – das gab’s am zweiten Tag nach dem Ende der Sommerferien für Autofahrer an der Feldberg-Grundschule in Trudering: Die Polizei maß die Geschwindigkeiten, und wer zu schnell war in der 30er-Zone, wurde von den Kindern der vierten Klassen belehrt und mit Saurem „bestraft“.