Von Kathrin Aldenhoff

Da ist der Sechstklässler, der in Obhut genommen wird, weil die Eltern zu Hause aufeinander losgehen. Da ist der Fünftklässler, den Sozialpädagogin Stephanie Wolf während des Lockdowns drei Mal die Woche abgeholt und in die Notbetreuung begleitet hat. "Eine halbe Stunde redete und redete er." Und sie hörte zu. Fragte nach. Stephanie Wolf ist Sozialarbeiterin an der Mittelschule Simmernstraße in Schwabing. Da sein, Vertrauen gewinnen, eine Beziehung aufbauen, das ist die Basis ihrer Arbeit. Damit die Kinder zu ihr kommen, wenn es ernst wird. Auch wenn gerade Lockdown ist. So der Fünftklässler, der im Online-Matheunterricht überhaupt nichts verstanden hat. Ehe er aufs Handhebesymbol geklickt habe, um eine Frage zu stellen, sei der Lehrer schon viel weiter gewesen. Viele Kinder seien im Moment einsam und isoliert, sagt Stephanie Wolf. Die Pandemie wirke wie ein Katalysator. "Die Kinder, die eh schon die Verlierer waren, fallen jetzt komplett runter."