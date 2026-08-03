Ein gewisses Verständnis ist beim Pfarrer schon dafür da, dass das Problem mit dem Funkloch im Herzogpark gelöst werden muss. Nur: Engelbert von der Lippe von der Pfarrei Heilig Blut in München findet, es hätte jemand mit ihm und den anderen Anwohnern über den Mobilfunkmasten sprechen sollen. Er hat von der Schulleitung der Berufsschule um die Ecke erfahren, dass der auf dem Dach der Schule errichtet werden soll – im August, mitten in den Sommerferien, so hörte er es.