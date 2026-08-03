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MobilfunkKein Empfang im Nobelviertel – München plant ersten Handymast auf Schule

Lesezeit: 4 Min.

Ein denkmalgeschütztes Ensemble in Bogenhausen – bis auf das modernere Gebäude ganz hinten, am Ende der Straße. Und genau dort auf dem Dach soll der Mobilfunkmast stehen.
Ein denkmalgeschütztes Ensemble in Bogenhausen – bis auf das modernere Gebäude ganz hinten, am Ende der Straße. Und genau dort auf dem Dach soll der Mobilfunkmast stehen. Florian Peljak

Die Sendeanlage soll in einem Idyll mit mehreren Kitas, Bildungshäusern und einer Kirche mit Promi-Friedhof entstehen. Warum sich der Pfarrer sorgt und den Vorgang „dreist“ nennt.

Von Kathrin Aldenhoff

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Ein gewisses Verständnis ist beim Pfarrer schon dafür da, dass das Problem mit dem Funkloch im Herzogpark gelöst werden muss. Nur: Engelbert von der Lippe von der Pfarrei Heilig Blut in München findet, es hätte jemand mit ihm und den anderen Anwohnern über den Mobilfunkmasten sprechen sollen. Er hat von der Schulleitung der Berufsschule um die Ecke erfahren, dass der auf dem Dach der Schule errichtet werden soll – im August, mitten in den Sommerferien, so hörte er es.

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