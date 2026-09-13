52 Jahre hat Stjepan Bergovec, 77, an der Carl-von-Linde-Realschule im Münchner Westend unterrichtet: Biologie, Geschichte, katholische Religion und Sozialkunde. Er war beliebt wie kaum ein anderer Lehrer, unter den Schülerinnen und Schülern hieß es, „der ist Legende“. Mitte der Siebzigerjahre war Bergovec maßgeblich an der Einrichtung von sogenannten Internationalen Klassen an seiner Schule beteiligt. Klassen, in denen unter anderem sprachliche Defizite von ausländischen Kindern aufgefangen werden. Er selbst kam 1969 aus Kroatien nach München, um hier zu studieren.