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Ein halbes Jahrhundert in der Schule„Lehrer zu sein, ist mehr Berufung als Beruf“

Lesezeit: 8 Min.

Der promovierte Theologe Stjepan Bergovec war fünf Jahrzehnte Lehrer an der Carl-von-Linde-Realschule.
Der promovierte Theologe Stjepan Bergovec war fünf Jahrzehnte Lehrer an der Carl-von-Linde-Realschule.
Foto: Catherina Hess

Nach 52 Jahren im Schuldienst geht Stjepan Bergovec in den Ruhestand. Welche wichtigen Fähigkeiten er jenseits seiner Unterrichtsfächer vermittelte - und seine Tipps fürs Vokabeln lernen.

Interview von Sabine Buchwald

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52 Jahre hat Stjepan Bergovec, 77, an der Carl-von-Linde-Realschule im Münchner Westend unterrichtet: Biologie, Geschichte, katholische Religion und Sozialkunde. Er war beliebt wie kaum ein anderer Lehrer, unter den Schülerinnen und Schülern hieß es, „der ist Legende“. Mitte der Siebzigerjahre war Bergovec maßgeblich an der Einrichtung von sogenannten Internationalen Klassen an seiner Schule beteiligt. Klassen, in denen unter anderem sprachliche Defizite von ausländischen Kindern aufgefangen werden. Er selbst kam 1969 aus Kroatien nach München, um hier zu studieren.

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