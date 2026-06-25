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Hitze an Münchner SchulenWenn es im Klassenzimmer über 30 Grad heiß wird

Lesezeit: 3 Min.

Das Oskar-von-Miller-Gymnasium befindet sich in einem denkmalgeschützten Jugendstil-Gebäude – und heizt sich gerade im Dachgeschoss auf.
Das Oskar-von-Miller-Gymnasium befindet sich in einem denkmalgeschützten Jugendstil-Gebäude – und heizt sich gerade im Dachgeschoss auf. Catherina Hess

Auch in vielen Schulen herrschen derzeit tropische Temperaturen. Ein Besuch im Münchner Oskar-von-Miller-Gymnasium, wo kurzfristige Lösungen nicht in Sicht sind.

Von Justin Patchett

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Wer in diesen Tagen eines der Klassenzimmer im dritten Stock des Oskar-von-Miller-Gymnasiums betritt, der spürt die Hitze bereits an der Türschwelle. Angelika Schneider, die Schulleitung der staatlichen Schule in Schwabing, hatte bereits am Telefon davor gewarnt. Die Temperatur entspreche dort der Außentemperatur. Es reichen tatsächlich wenige Minuten, bis sich die ersten Schweißperlen auf der Stirn bilden. Und das bei offener Tür und gekippten Fenstern.

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