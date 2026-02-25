Als Maria Waldingers ältester Sohn im vergangenen Jahr vor dem Wechsel in die fünfte Klasse des Gymnasiums stand, machte sie sich Gedanken: War nun der Zeitpunkt gekommen, ihrem Sohn das erste eigene Smartphone zu kaufen? Wie viele Eltern spürte sie dabei Druck. Eine verbreitete Sorge: Ohne Smartphone könnte das Kind aus der Klasse ausgegrenzt werden und bei Gruppenchats und Online-Aktivitäten außen vor bleiben. „Mein erster Gedanke war, wahrscheinlich muss ich ihm jetzt ein Smartphone besorgen. Aber mein Bauchgefühl sagte mir: Nein, ich will das nicht“, erzählt Maria Waldinger, Professorin für Volkswirtschaftslehre und Mutter zweier Kinder.