Die Schule für Kranke auf dem Klinikgelände in Schwabing wird in den kommenden Jahren umgebaut. Das hat der Stadtrat beschlossen. Hintergrund ist, dass die Abteilung für Kinder- und Jugendpsychosomatik des Klinikums Schwabing die Zahl ihrer Betten aufgestockt hat. Da die Kinder und Jugendlichen bei einem längeren Klinikaufenthalt in der Schule für Kranke unterrichtet werden, muss auch die Schule künftig mehr Plätze anbieten, insgesamt 50. Das bisher genutzte Haus 21 ist dafür zu klein. "Für erkrankte Kinder und Jugendliche ist es besonders wichtig, dass sie während ihrer Behandlung im Krankenhaus weiterhin persönlichen Kontakt zu Lehrerinnen und Lehrern haben und nicht nur auf Online-Unterricht angewiesen sind", sagt Stadtschulrat Florian Kraus (Grüne).

Zunächst einmal wird die Schule in Pavillons umziehen, die auf dem Klinikgelände aufgestellt werden. Die stehen bisher noch auf dem Gelände der Helen-Keller-Realschule. Die Schülerinnen und Schüler werden dort mit Beginn der Sommerferien ausziehen. Nach dem Interimsquartier in den Pavillons, wird die Schule für Kranke in das Haus 9/45 auf dem Schwabinger Klinikgelände umziehen, das dafür umgebaut wird. Das Haus steht unter Denkmalschutz, ein Umbau und der Ausbau des Dachgeschosses ist aber möglich. In dem Gebäude wird auch eine Kita mit drei Krippen- und drei Kindergartengruppen eingerichtet. Die Kosten für die Interimslösung inklusive der Ausstattung und die Planungskosten für den Umbau des Hauses 9/45 werden in der Sitzungsvorlage für den Bildungsausschuss mit insgesamt knapp sechs Millionen Euro angegeben.