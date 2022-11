Von Heiner Effern und Anna Hoben

Die Inflation lässt die Preise in die Höhe schießen, die Energiekosten machen Unternehmen wie Privathaushalten zu schaffen - doch die Steuereinnahmen in München fließen unbeirrt weiter. Im Oktober lag allein die Gewerbesteuer bei fast 2,5 Milliarden Euro - und damit 300 Millionen Euro über dem Wert desselben Zeitpunkts im Vorjahr. Kämmerer Christoph Frey (SPD) blickt deshalb relativ gelassen auf die Schlussrechnung 2022 und die im Dezember geplante Verabschiedung des Haushaltsplans für 2023. "Die Steuer läuft. Da gibt es keine Hiobsbotschaften, wie man vielleicht erwarten konnte", so Frey. Zwar treiben die Kosten für die Folgen des Ukraine-Kriegs, die Reform beim Wohngeld und die höheren Tarifabschlüsse die Ausgaben hoch. Doch die wirklich harten Zeiten erwartet der Kämmerer erst von 2024 an.

In naher Zukunft fürchtet der Kämmerer nicht etwa Einnahmeausfälle, sondern die hohen Investitionsausgaben, die im schlimmsten Fall sogar zu einer Lähmung der Politik führen könnten. Wenn die Stadt ungebremst weiter baut und investiert wie geplant, gleichzeitig aber Bund und Land nicht deutlich mehr zuschießen, dann treibe München auf eine fatale Schuldenfalle zu. "Es ist für mich nicht erkennbar, wie das bezahlt werden soll", sagt Frey. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werde bei Weitem nicht ausreichen, um die Investitionen zu finanzieren. 2,1 Milliarden Euro betragen die Investitionsausgaben im kommenden Jahr. Auch für die Jahre 2024 bis 2026 haben die Experten in der Kämmerei die Ausgaben hochgerechnet: Die Stadt müsste dann jeweils um die 2,5 Milliarden Euro bezahlen. Dafür würden pro Jahr neue Kredite in Höhe von 1,6 Milliarden Euro benötigt.

Bei einer Schuldenlast von dann sechs bis sieben Milliarden Euro und den nun wieder anziehenden Zinsen müsste die Stadt einen enormen Kapitaldienst leisten. Der wird zum laufenden Geschäft der Verwaltung gerechnet, das zwingend ein Plus aufweisen muss, damit der Haushalt genehmigungsfähig bleibt. Trotz der Rekordeinnahmen im Moment könnte die Stadt in diesem Jahr einen Kapitaldienst in solcher Höhe ohne massive Einschnitte kaum leisten. Das heißt, es müsste im laufenden Geschäft der Verwaltung gespart werden. Dann geht es um Stellen und die sogenannten freiwilligen Leistungen, mit denen die Stadt bedürftige Menschen, die Kultur, den Sport oder Familien unterstützt. Um jene Leistungen, mit denen die Mehrheit im Stadtrat Politik gestalten kann.

Das Problem hat München allerdings nicht exklusiv, sehr viele Kommunen und gerade auch Großstädte in Deutschland werden nach Ansicht des Kämmerers auf derartige Probleme zusteuern. Wohnungen, Nahverkehr, Klimaschutz, für einen großen Teil der Grundlagen des täglichen Lebens kommen die Kommunen auf. Dafür erhalten sie auch Zuschüsse von Bund und Land, die nach Freys Ansicht wegen des großen Sanierungsstaus bei Weitem nicht ausreichen. Wo sollte München denn Investitionen weglassen, fragt er rhetorisch: Beim einst deutschlandweit einzigartigen Schulbauprogramm, bei dem jetzt schon gestrichen und gestreckt wird? Beim Bau neuer Wohnungen, die den Mietpreis zumindest in Grenzen halten sollen? Beim öffentlichen Nahverkehr, der dringend saniert und ausgebaut werden muss? Beim Klimaschutz, der auch den nächsten Generationen ein vernünftiges Leben ermöglichen soll?

Im Kleinen werde auch in diesen Bereichen sparsamer gewirtschaftet werden müssen, im Großen müsse das Geld von Bund und Land kommen, fordert Frey. Die Kämmerei will dem Stadtrat keinen Freibrief für Ausgaben ausstellen, auch im kommenden Jahr müssen die Referate eine Sparrunde drehen. 100 Millionen Euro will der Kämmerer noch abknapsen. Normalerweise rechnet die Kämmerei 2,5 Prozent Steigerung bei den Sachkosten ein. Diesmal muss und will Frey weitere 100 Millionen Euro als Ausgleich für die steigenden Kosten, speziell auch für Energiepreise, Inflation und die damit einhergehenden höheren Tarifabschlüsse bereitstellen.

Trotzdem sollen die Referate nach zwei annähernden Nullrunden neue Stellen erhalten - in überschaubarem Rahmen. Die Feinarbeiten für den Haushaltsplan 2023 sind nahezu abgeschlossen, der Entwurf soll den Fraktionen noch Ende November zugehen.