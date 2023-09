In Bayern geht die Schule los, ein Resümee der IAA und mehr.

Endlich öffnet das Gymnasium in Riem Am Dienstag betreten 530 Jugendliche erstmals das Gymnasium auf dem Bildungscampus Riem. 2024 soll auch die Realschule fertig sein. Die Corona-Pandemie und Lieferengpässe haben das 252-Millionen-Euro-Projekt verzögert.

IAA? War da was? Ein Resümee Die Internationale Automobilausstellung in München ist beendet - und alle Akteure sind sich einig: Es lief gut (SZ Plus). Der Verband der Autoindustrie versprüht gute Laune, Protestgruppen freuen sich über großen Zuspruch, die Polizei lobt die eigene Besonnenheit.

"Meine Frau und ich brauchten die 76 Quadratmeter große Wohnung nicht mehr" Manche Menschen benötigen weniger Wohnraum, als sie haben. Andere suchen händeringend nach einer größeren Wohnung. Eine digitale Tauschbörse will sie zusammenbringen (SZ Plus). Wobei ein Problem bleibt.

"Kulturelle Verzwergung" Bei einer Demonstration vor dem Funkhaus des BR protestieren Künstler und ihr Publikum (SZ Plus) gegen eine befürchtete Verflachung im Kulturprogramm des Hörfunksenders Bayern 2.

Die grüne Mitte Münchens Bei der letzten Landtagswahl 2018 hat der grüne Spitzenkandidat Ludwig Hartmann den neuen Stimmkreis 109 mit großem Vorsprung gewonnen (SZ Plus). Zu seinen Herausforderinnen gehört diesmal auch eine FDP-Kandidatin mit prominentem Namen.

Amtsgericht: Eingeklemmt in der Druckmaschine

Wohnen: Verfassungsgericht stärkt Position der Münchner Vermieter

Badesee im Münchner Norden: Schwimmer retten Mann aus Feldmochinger See

Neuhausen Dachstuhlbrand: Feuerwehreinsatz wird noch Stunden andauern

