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Junge Menschen in MünchenSchule aus – was jetzt?

Lesezeit: 6 Min.

Scheras, Medina, Cassandra haben die Schule hinter sich gelassen. Wie geht es für sie weiter, welche Pläne und Erwartungen haben Sie?
Scheras, Medina, Cassandra haben die Schule hinter sich gelassen. Wie geht es für sie weiter, welche Pläne und Erwartungen haben Sie? Stephan Rumpf/SZ

Inflation und Klimawandel, rasanter Wandel der Berufswelt: Fünf junge Absolventen und Absolventinnen aus München erzählen, mit welchen Gefühlen sie in die Zukunft blicken.

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Klimawandel, Kriege und Wehrpflichtdebatte, Inflation und Haushaltsdebatte, der besonders in München angespannte Wohnungsmarkt, künstliche Intelligenz – kaum ein Tag vergeht, an dem junge Menschen nicht mit den ganz großen Zukunftsthemen konfrontiert werden. Sie starten in Ausbildung, Studium oder Beruf in einer Zeit, die von Unsicherheit, aber auch von tiefgreifendem Wandel geprägt ist. Wie blicken fünf junge Menschen aus München, die gerade ihren Schulabschluss gemacht haben, auf das, was vor ihnen liegt? Was beschäftigt sie, wenn sie an ihre eigene Zukunft denken? Welche Hoffnungen haben sie, welche Sorgen – und welche Themen bestimmen ihren Alltag?

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