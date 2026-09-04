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Berühmte Bar im DunkelnNur noch mit Blindenhund begehbar

Lesezeit: 2 Min.

Da war sie noch da, die Lichterkette im Schumann's.
Da war sie noch da, die Lichterkette im Schumann's.
Foto: Stephan Rumpf

Das war’s dann mit der Lichterkette: Warum es im Schumann’s am Hofgarten neuerdings viel zu früh dunkel wird – und der Gastronom daraus eine Beschwerde in Gedichtform gemacht hat.

Glosse von Christian Mayer

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Die Münchner haben es gut, sie können immer auf Thomas Mann zurückgreifen, wenn sie sich selbst loben wollen, oder wenn bei irgendeiner Festrede etwas literarischer Glitzer gefragt ist: „München leuchtete...“, so beginnt die Erzählung „Gladius Dei“. Thomas Mann beschwört hier mit feiner Ironie das „amüsante Treiben der schönen und gemächlichen Stadt“, den „Himmel von blauer Seide“, die Kunsthandlungen rund um den Odeonsplatz und die Künstler selbst, die sich in der südlichsten Residenzstadt Deutschlands einem besonderen Schönheitskult hingeben. Ja, der Münchner Hedonismus blüht auf, sobald die Sonne scheint!

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