Von Viktoria Spinrad

Ihre persönliche Grenze hat sie an der Eingangstür befestigt. Ein DIN-A4 Zettel auf Augenhöhe, quer, mit dunklem Klebeband fixiert. Ein wenig wie bei Luthers Thesenschlag, nur dass Lena Büttner keine 95 Forderungen stellt, sondern eine, wenn auch indirekt: Man erwarte von ihr Respekt, und sie erwarte das auch. „Wer laut telefoniert oder respektlos zu mir ist, wird in Zukunft NICHT mehr bedient.“ Eine glühende Mahnung an ihre Kundschaft. Längst überfällig sei diese gewesen, sagt Büttner.