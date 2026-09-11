Nach den Schüssen auf einen 33-jährigen Mann am Dienstag vergangener Woche in der Schleißheimer Straße hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige festgenommen.

Die drei Männer waren gegen 21.45 Uhr an der Ecke zur Neuherbergstraße aufeinandergetroffen. Dabei kam es wohl zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf einer der jetzigen Tatverdächtigen eine Pistole zog und mehrmals auf seinen Widersacher schoss. Ein Schuss traf den Mann im Oberkörper und verletzte ihn schwer. Er wurde notoperiert, hat aber mittlerweile das Krankenhaus verlassen.

Die Mordkommission, die wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, hat zwei Männer, einer 24, einer 25 Jahre alt, als dringend tatverdächtig ermittelt. Das Spezialeinsatzkommando drang am Mittwochfrüh in ihre Wohnung ein und nahm die beiden fest. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Es wird ein Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität vermutet.