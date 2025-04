Die Münchner Polizei übt im Bereich des Willi-Graf-Gymnasiums in Schwabing für den Ernstfall. Dort findet seit Dienstag eine Übung für Einsatztaktik und Vorgehen bei sogenannten lebensbedrohlichen Einsatzlagen statt. Diese läuft in der Borschtallee 26 im Bereich der Schule, immer zwischen 8 und 16 Uhr. Aufgrund der Osterferien befinden sich in dem Gymnasium noch bis Anfang nächster Woche keine Schülerinnen und Schüler.