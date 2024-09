Wann die Münchner Polizei zuletzt von Schusswaffen Gebrauch gemacht hat

Dass Münchner Polizisten ihre Waffen ziehen und auf Menschen schießen, kommt extrem selten vor, berichtet unser Kollege Stephan Handel – auch wenn es im Jahr 2024 eine außergewöhnliche Häufung des Schusswaffengebrauchs gab. Der Tote vom israelischen Generalkonsulat ist schon der zweite in diesem Jahr. Am 20. August erschossen Polizisten in einem Supermarkt im Stadtteil Sendling eine 31-jährige Frau. Diese befand sich wohl in einer psychischen Ausnahmesituation. Von den vier Polizisten, die sie wegen einer vorangegangenen Körperverletzung kontrollieren wollten, fühlte sie sich offenbar bedroht und griff die Beamten mit einem Messer an. Zwei der vier Polizisten schossen je zweimal, die Frau war sofort tot.



Am 2. September drohten Polizisten im Hauptbahnhof einem 30-jährigen Mann mit dem Gebrauch der Schusswaffe. Er hatte bei einem Streit mit zwei anderen Männern einen metallenen, spitzen Gegenstand gezogen, der, wie sich später herausstellte, eine Häkelnadel war. Zu Schüssen kam es nicht.



Der bisher letzte Fall, in dem ein Mensch durch Polizeiwaffen in München zu Tode kam, datiert aus dem Jahr 2010: Eine psychisch kranke Frau hatte am Telefon gedroht, ihre Tochter zu töten. Zwei Polizisten fuhren zu der Wohnung im Stadtteil Großhadern und versuchten, Kontakt zu der Frau aufzunehmen. Auch hier wurden sie mit einem Messer angegriffen und erschossen die Frau. Seitdem gab es keine Todesopfer mehr zu beklagen – in manchen Jahren gaben Polizisten keinen einzigen Schuss ab. Im Jahr 2023 schossen Münchner Polizisten insgesamt dreimal, es handelte sich jeweils um Warnschüsse. Verletzt oder getötet wurde dabei niemand.