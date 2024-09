Schüsse in München:LKA bildet Sonderkommission und erstellt 3-D-Modell

Das bayerische Landeskriminalamt (BLKA) übernimmt die Ermittlungen nach dem terroristischen Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München. Das hat ein Sprecher der Süddeutschen Zeitung bestätigt. Eine Sonderkommission "Karolinenplatz" wird eingerichtet. Die Sachleitung bei den Ermittlungen hat weiterhin die Generalstaatsanwaltschaft München mit ihrer Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET).Derzeit gehe man davon aus, dass keine Gefahrenlage mehr bestehe und Emrah I. keine Mittäter gehabt habe, so der BLKA-Sprecher, Erster Kriminalhauptkommissar Alexander Groß. Allerdings müsse das Umfeld des bei dem Anschlagsversuch am Donnerstagmorgen von Polizisten erschossenen mutmaßlichen Islamisten noch intensiv ermittelt werden. Dabei gehe es auch um mögliche Radikalisierung des bosnischstämmigen Österreichers im Internet.Um den Ermittlern, aber später auch Richtern und Anwälten Einblicke in den Tatablauf zu geben, erstellt eine Spezialabteilung des BLKA derzeit eine 3-D-Rekonstruktion von Tat und Tatort. Kamerateams waren dafür schon vor Ort. Mit dieser virtuellen Rekonstruktion können Ermittler mithilfe von VR-Brillen in den Tatort "hineingehen" und dabei unter Umständen Details finden, die bisher unentdeckt blieben. Derartige 3-D-Tatortrekonstruktionen hat das BLKA auch schon für Auschwitz und für das rassistisch motivierte OEZ-Attentat von 2016 angefertigt.In der Sonderkommission "Karolinenplatz" werden zahlreiche Abteilungen des BLKA vertreten sein. Eine genaue Anzahl der Ermittler konnte Sprecher Groß am Morgen noch nicht nennen, es werde aber eine umfangreiche Soko werden. Die Sonderkommission OEZ bestand vor acht Jahren aus bis zu 65 Spezialisten von BLKA und Polizeipräsidium. Den Kern des Ermittlerteams wird die Staatsschutzabteilung des BLKA bilden.Die Frage, wie viele Schüsse Polizisten auf den Tatverdächtigen abgegeben haben, konnte Groß am Freitagmorgen nicht beantworten. Das sei Aufgabe der Abteilung für interne Ermittlungen. Die internen Ermittler des BLKA treten immer auf den Plan, wenn Polizisten im Einsatz von ihrer Dienstwaffe Gebrauch machen. Zuletzt war das vor zweieinhalb Wochen der Fall, als Münchner Polizisten in einem Supermarkt eine Frau erschossen, die sie mit einem Messer angegriffen hatte. Interne Ermittlungen in derartigen Fällen sind Standard, es geht dabei um die Frage, ob der polizeiliche Schusswaffengebrauch rechtmäßig war. Emrah I. soll am Donnerstagmorgen mehrere Schüsse auf Polizisten abgegeben haben, die Polizei sprach von einem "Schusswechsel" zwischen dem 18-Jährigen und den Beamten.Wie LKA-Experten Morde und Attentate mit digitalen Tatortmodellen besser aufklären wollen: